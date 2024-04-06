Mersin'de kepçenin altında kalan işçi öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesini tamir etmek isteyen işçi, kepçenin kova kısmının altında kalarak can verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 16:53, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 17:03
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Batısandal Mahallesi Karadağ mevkiindeki taş ocağında arızalanan kepçeyi tamir etmek için hazırlık yapan Fevzi Yıldız'ın üzerine iş makinesinin ön kısmı devrildi.
Ağır yaralanan Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.