YSK'dan 1 il, 7 ilçe ve 3 belde seçimlerinde yapılan itirazlara ilişkin karar

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin itirazları YSK'da değerlendirilmeye devam ediyor.

Bugünkü toplantıda 1 il, 7 ilçe ve 3 belde seçimlerine ilişkin yapılan itirazlarda karara varıldı.

KÜTAHYA'DA GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK

31 Mart'taki yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre; CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 (Yüzde 29.69), MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 (Yüzde 29.25) ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 (Yüzde 27.71) oy aldı.

CHP ve MHP adayları arasındaki oy farkı 602 oldu.

Kütahya İl Seçim Kurulu'nun belediye başkanlığı seçimleri için geçersiz oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi. Buna göre, ilde geçersiz oylar yeniden sayılacak.

YSK'nın aldığı kararlar şöyle:

-Zonguldak Nebioğlu beldesinde CHP'nin yapmış olduğu "oyların tamamının yeniden sayılması" talebi reddedildi.

-Zonguldak Elvanpazarcık beldesinde CHP'nin yapmış olduğu "sandıkların yeniden sayılması" talebi reddedildi.

-Tokat'ın Zile ilçesinde MHP'nin yapmış olduğu "oyların yeniden sayılması" talebi reddedildi.

-Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde AK Parti'nin "oyların yeniden sayılması" istemi reddedildi.

-Isparta'nın Atabey ilçesinde MHP'nin "ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi" talebi reddedildi.

-Samsun Vezirköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin "ilçe belediye başkanına verilen mazbatanın geri alınması istemi" reddedildi.

-İYİ Parti'nin Samsun'un Bafra ilçesinde "seçimin iptal edilmesi" istemi reddedildi.

-Siirt'in Eruh ilçesinde DEM Parti'nin "seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması kararının verilmesi" istemi reddedildi.

-Siirt'in Atabağ beldesinde DEM Parti'nin "seçimlerin yenilenmesine ve oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi" talebi reddedildi.

-Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ile yenilenmesine karar verildiği ve kararların kaldırılması" talebi reddedildi.

-Kütahya'da CHP'nin "belediye başkanlığı seçimine ilişkin geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde kararın kaldırılması" talebi reddedildi.