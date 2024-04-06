'Bozdoğan-21' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
YSK'dan 4 ilçe için karar
YSK'dan 4 ilçe için karar
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Ana sayfaHaberler

'Bozdoğan-21' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı. İstanbul'da yakalanan 30 şüphelinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 18:31, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:32
Yazdır
'Bozdoğan-21' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şüphelileri tespit etti. Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 ilçedeki 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber