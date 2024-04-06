Dolandırıcıların yeni hedefi yatırım dolandırıcılığı: Halka arz yalanına dikkat!

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Devlet kapısıyla dolandırıyorlar! Gözlerini memur adaylarına diktiler
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde faiz oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Cumhurbaşkanı teşkilatları hakkında Kararname Yayımlandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Yılmaz: Biraz zaman alacak ama enflasyon meselesini çözeceğiz
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
'29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız'
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı ?
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
Merkez Bankası'ndan hükümete mektup! Dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi
YSK'dan 4 ilçe için karar
YSK'dan 4 ilçe için karar
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Şanlıurfa Halfeti'de seçimler tekrarlanacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dolandırıcıların yeni hedefi yatırım dolandırıcılığı: Halka arz yalanına dikkat!

Denizli merkezli 3 ilde halka arz ile yüksek miktarda hisse satabileceklerini söyleyerek vatandaşları kandırıp dolandıran 6 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonuyla yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Soruşturmada sadece bir kişi 850 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 18:50, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:51
Yazdır
Dolandırıcıların yeni hedefi yatırım dolandırıcılığı: Halka arz yalanına dikkat!

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı, 850 bin TL dolandırıldığını söyleyen kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamına Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 6 kişinin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler, Denizli, İstanbul ve Rize'de JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalandı. Denizli'ye getirilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yağız Kaan Y. (20), Mehmet Can Ö. (30), Sefa Y. (32), Oğuzhan Ç. (19) ve Hidayet A. (26) tutuklandı, Eren D. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HALKA ARZ YALANI

Şüphelilerin halka arz öncesi mağdur vatandaşlara ulaştığı, kendilerine yüksek miktarda halka arz hissesi satabileceklerini söyleyip kandırdıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin yüklü miktarda para alıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin en son olayda ilçede yaşayan kişiyi aynı yöntemle 850 bin TL dolandırdıkları saptandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber