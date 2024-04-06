Nuri Alço beyin kanaması geçirdi

Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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