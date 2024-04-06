Nuri Alço beyin kanaması geçirdi
Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço beyin kanaması geçirdi. Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor
Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 18:52, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:53
Usta oyuncu Nuri Alço'dan üzücü haber geldi. Bayram tatili için memleketi Eskişehir'e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaştı.
Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Nuri Alço, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.