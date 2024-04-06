Bir kişi kendini eve kitledi: Özel harekat polisleri harekete geçti

Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla kendini eve kilitledi.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çabası sonuç veremeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Şüpheli, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilerek tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.