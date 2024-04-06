Bir kişi kendini eve kitledi: Özel harekat polisleri harekete geçti
İstanbul Sultanbeyli'de psikolojik sorunları olan bir kişi elinde bıçakla kendini eve kilitledi. Şüpheli, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 19:35, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:54
Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla kendini eve kilitledi.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çabası sonuç veremeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Şüpheli, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilerek tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.