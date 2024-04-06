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Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı

Bursa'da 31 Mart seçimlerinde ikamet ettiği köyündeki tüm evleri boyama vaadi veren o muhtar adayı açık ara farkla zafer kazandı. Seçime kadar köyde 25 ev ile bir okul ve 2 süt evini boyayan muhtar adayı mazbatasını almadan boyadığı evlerin sayısını 30'a çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 19:54, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 20:44
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Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı

Boyacı muhtar adayı evleri boyama vaadiyle zafer kazandı.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki 250 haneli 420 nüfuslu mahallenin, mevcut muhtarı ile birlikte 3 adayından 1'i olan Necati Eren, 387 seçmenin oyunu almak için boyama sözü verdiği evleri tek tek boyamaya başladı.

Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin, dış cephelerini boyayan Eren, "Seçilirsem bu çalışmalara devam edeceğim. Kazanamazsam, helali hoş olsun" demişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığını ve oradaki her evin dış cephesinin aynı renk olmasından esinlenip doğup büyüdüğü kendi köyünü de güzelleştirmek için böyle bir vaatle seçmenden oy istediğini belirten Eren, "Köyümüzde boyanmadık ev bırakmamak amacıyla çıktığımız hizmet yarışında şuana kadar, 25 ev 1 okul ve 2 süt toplama evinin dış cephesini boyadık. Seçime kadar boyaya bildiğim kadar ev boyayacağım. Her gün 3 tane ev boyuyorum. Seçimden sonrada vaadimi yerine getirmek için kalan evleri boyayacağım. Boyama! diyenin evini bile boyayacağım. Çünkü köyümü güzelleştirmek rengarenk bir çiçek bahçesine çevirmek, örmek köy yapmak için bu yola çıktım. Değişik başka projelerimde var onları da nasip olurda muhtar seçilirsem o zaman yapacağım." diye konuşmuştu.

VAADİYLE ZAFER KAZANDI

31 Mart yerel seçimlerinde köy nüfusunun yarısından fazlasının oyunu alan Necati Eren diğer iki muhtar adayını açık farkla geride bırakıp zafer kazandı.

Muhtarlık mazbatasını almadan çalışmasına devam eden Eren, seçimden sondaki günlerde de evleri boyamaya devam etti.

Eren, bu süre zarfında köy camisinin de dış cephesini boyadı. Köy sokaklarını Bodrum'dan getirdiği motosikleti ile gezip evlerin eksiklerine bakıp son olarak Türk bayraklarını takan Eren, "Biz göz boyamadık ev boyadık. Seçim öncesi verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Bugüne kadar köyümüzde 30 ev, 1 okul, 1 cami ile 2 süt evi boyadık. Biz halkımızla iç içe olduk onların yanına indik. Bugün seçim kaybeden belediye başkanları bizim yaptığımızı yapsa sonuç böyle olmazdı." diye konuştu.

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