Özgür Özel'den Filistin çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 19:56, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek sosyal demokrat liderlere çağrısını yineledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum."