Koyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.40 sıralarında Örnekköy Mahallesinde meydana geldi. Mustafa G. ve Hüseyin Deveci, aralarındaki koyun alışverişi sonrası tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Deveci, tüfekle ateş açarak Mustafa G.'yi yaraladı. Mustafa G. ise Deveci'nin elindeki tüfeği kapıp, ateş etti. Kanlar içinde yığılan Deveci olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Mustafa G. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.