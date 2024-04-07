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Kazaya müdahale eden ekibin aracına tır çarptı: 3'ü trafik polisi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırın kazaya müdahale eden ekibin aracına çarpması sonucu 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 07:15, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 07:11
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Kazaya müdahale eden ekibin aracına tır çarptı: 3'ü trafik polisi yaralandı

TAG Otoyolu Gaziantep Batı gişeleri yakınlarında aynı yönde seyreden 72 ABH 459 ile 33 CML 19 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı 73 AAR 704 plakalı tır, olaya müdahalede bulunan polislerin aracına çarptı.

Kazada yaralanan 3 trafik polisi ile 33 CML 19 plakalı tırdaki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.

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