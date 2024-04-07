Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar

Bankalar emekli maaş promosyon tutarlarında yarışa girerken, burada yaşanan yoğunluk dolandırıcıların iştahını kabarttı. Dolandırıcılar kendilerine banka yetkilisi izlenimi vererek, vatandaşları telefonla arayarak tuzağa düşürmeye çalışıyor. Emeklileri hedef alan dolandırıcılar telefon ile aradıkları kişiden kişisel bilgilerini almaya çalışıyor. "Emekli maaşınızı evinize getireceğiz" diyerek kimlik bilgileri dışında banka hesap bilgileri de sızdırılmaya çalışılıyor. Bir diğer yöntemde ise, dolandırıcılar, yeni zamlı promosyonu alabilmek için eski promosyonuna ilişkin bir fark ödemesi çıktığını ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını istiyorlar.

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Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu genelde telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Çünkü biliyorlar ki emekliler bu konuda dijital ortam telefon konusunda yeterli bilgi birikime ve donanıma sahip olmayabiliyorlar. Maaş kartlarımızın arkasında CVV söz konusu. CVV numaraları aslında o kartın güvenliğini sağlayan üç haneli numaralardır. CVV kodunu alan dolandırıcılar özellikle emeklilerimiz gece yatarken internet işlemlerini kullanıyorlar" diye konuştu.

KAAN ZENGİNLİ