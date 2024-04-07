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800 bin liralık vahşi plan

Mersin'in Erdemli ilçesindeki yangınlarda hayatını kaybeden 3 kişilik ailenin canice bir cinayate kurban gittiği ortaya çıktı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 08:46, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 08:48
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800 bin liralık vahşi plan

Olay önceki gün ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

Yaklaşık yarım saat sonra ise itfaiyeye, yanan eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli karayolunda otomobil yangını ihbarı yapıldı. Şarampole devrilmiş otomobildeki yangın söndürülürken, direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne-baba ve oğlu, İlemin Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp evi ateşe verdiği belirlendi. Evcibağ'ın Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı. Şüphelinin cinayetleri ailenin yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyasını çalmak için gerçekleştirdiği iddia edildi. Evcibağ, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Evcibağ'ın yüzüğü kuyumcuda bozdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DURHASAN ŞAHİN

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