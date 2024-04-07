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Ümraniye'de birbirine yakın noktalarda peş peşe otobüs yangını

Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 09:25, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 09:26
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Ümraniye'de birbirine yakın noktalarda peş peşe otobüs yangını

İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Durum üzerine otobüs hızlıca tahliye edilirken çevredekini ihbarı üzerine olayını polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye kiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Diğer yangın TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına kontrol altına alarak söndürürken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana gelirken, Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsün olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

Dudullu terminalindeki yangın hakkında konuşan Abdullah Arıcı, "Gelen otobüs motor kısmı yanarak geldi. Bir anda alev aldı. İçerideki insanları tahliye ettiler. İtfaiye geldi. Buraya gelirken motor kısmında alevler zaten vardı. Hemen kapıları açıldı tahliye edildi. İnsanlar iner inmez alevler yükseldi. Sonrasında itfaiye geldi. Yaralanan yok" dedi.

Yangın hakkında konuşan yolculardan Aslan Akıncı, "Ankara'dan çıktığımızda yanık kokusu vardı. Kokudan rahatsız olduk ilk başta. Buraya gelene kadar bir şey yoktu. Otogara girişte arkadan duman çıkmaya başladı. Kapılar açıldı otobüsü tahliye ettik çıktık. Bir anda olan bir şey. Tam otogara girerken yangın çıktı. Burada indirecekti normalde. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Otobüs çok kalabalık değildi 10-15 kişi vardı. Yaralanan olmadı" şeklinde konuştu.

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