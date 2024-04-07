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Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 09:35, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 09:54
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Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun İçmeler Mahallesi mevkisinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Zehranur Bülbül yaşamını yitirdi, B.B, B.E. ve T.M.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı, cenaze de incelemelerin ardından morga götürüldü.

Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ve Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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