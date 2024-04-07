Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ve Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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