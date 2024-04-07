Sivil polisleri taşıyan servis devrildi: 6 yaralı
Bahçelievler'de, sivil polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 polis hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 10:16, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:44
Mesaiden dönen 7 sivil polisi taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayan yolda, Çobançeşme Kavşağı Yenibosna istikametinde bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbiren özel araçlarla hastaneye götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.