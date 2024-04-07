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Genç kızın feci sonu: 30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 24 yaşındaki genç kız, 39 katlı binanın 30'uncu katından henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 10:26, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:02
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Genç kızın feci sonu: 30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30'uncu katından sitenin avlusuna düştü. Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, Dilara K.'yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından Dilara K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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