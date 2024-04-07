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Ramazan Bayramı'nda kapıda vize uygulamasına yoğun ilgi

TÜRKİYE'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan ayı itibarıyla başladı. Kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Konuyla ilgili bilgi veren Acente yetkilisi Kadir İnandı, Bayram yoğunluğunu karşılanmak için gerek buradaki acente yetkililerimiz gerek karşıdaki acente yetkililerimiz ile hummalı bir çalışmanın içerisine girdik dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 12:04, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:22
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Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Seferler arasında Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi gördü. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan Bayram tatili nedeni ile ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren acente yetkilisi Kadir İnandı, Bayram yoğunluğunu karşılanmak için gerek buradaki acente yetkililerimiz gerek karşıdaki acente yetkililerimiz ile hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Konsolosluk vizelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve insanlar randevu bulamıyor. Dolayısıyla kapı vizesine çok büyük bir talep oluştu. Nisan ayının 10'unda 11 ve 12'sinde ciddi yoğunluklar var. Yunanistan bunları karşılamak için belli kotalar koydu. Bu kotalar programın yeni başlamasıyla alakalı. Biz de elimizden geldiği kadar kotaları maksimum seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Akabinde yolcularımızı sağlıklı bir şekilde göndermeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

'KURBAN BAYRAMI'NDA LİMİTSİZ YOLCU GÖNDEREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

İlk başta feribot bileti, otel konaklamasına ilişkin Yunanca ve Türkçe yazılan bir formun doldurularak önceden acenteye iletilmesi gerektiğini söyleyen İnandı, Bu formlar, karşı tarafa bizim kontrolümüzden geçtikten sonra Yunan makamlarına iletiliyor. Yunan makamları bu evrakların kontrollerini yapıp sistem girişlerini yapıyorlar. Daha sonra yolcu parmak izlerini veriyor, sistem onayını bekliyorlar ve vizesi basılıp giriş sağlıyor. Süreç kolay gibi gözükse dahi bekleme süreleri de oluyor. Biz de burada yolcu konforunu arttırmak için gemilerimizi bekleme alanları olarak kullandırıyoruz. Bütün feribot firmaları olarak birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Türk yolcuların bayramda sıkıntı yaşamadan karşıya geçmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Şu an için seferlerin Ayvalık-Midilli hattında kota şirket başına günlük 80 kişi olurken, Çeşme-Sakız'da sayı 30. İlk başlarken kontrollü başlıyorlar. Daha sonra sistemin açıkları ve aksaklıklar gideriliyor. Kurban Bayramı'nda kuvvetle muhtemel, limitsiz bir şekilde gönderebileceğimizi düşünüyoruz. Tabi bu anlamda sadece bizim değil, Yunan tarafının da üzerine düşen, yapması gereken iyileştirmeler oluyor. Bunlar da ancak talepler geldikçe, sisteme girişler oldukça anlaşılabiliyor açıklamalarında bulundu.

'DAHA KOLAY YUNAN ADALARINI GÖRMEYİ SAĞLAYACAK'

İzmir'de yaşayan ve Sakız Adası'na yolculuk yapacak olan Sinem Uyar, Bu uygulama tatilciler için çok güzel bir şey oldu. Benim Schengen vizem var ve sürekli alıyoruz ama Schengen vizesi almakta zorluk çekenlere kapıda vizeyle daha kolaylıkla Yunan adalarını görmeyi sağlayacak. Atamızın evini ziyaret etmek için Sakız üzerinden Selanik'e geçeceğiz. O yüzden Selanik'e ilk gidişim. Selanik'i görmek için gerçekten heyecanlıyım. Atatürk'ün de doğduğu evi, büyüdüğü evi görmüş olacağım dedi.

'UYGULAMA EVRAKLARI ÇOK KOLAY TOPLANIYOR'

Bursa'dan gelen ve Yunanistan adalarına ilk kez gidecek olan Ela Aşık ise İlk defa kapı vizesi uygulamasından yararlanacağız. Uygulama evrakları çok kolay toplanıyor. Daha önceden belirli bir evrak toplamamız gerekiyor ama çok fazla değil. Bir iki evrak toplayıp başvurduğunuz takdirde çıkacağını söylediler. Çok heyecanlıyız. Bu uygulama ile en azından bayramdan iki gün önce biz işlemlerimizi halledip tatilimizi yapabiliyoruz. Farklı yerler görebiliyoruz. Güzel bir uygulama oldu diye konuştu.

'İLK DEFA DENEYİMLİYORUZ'

İstanbul'dan gelen üniversite öğrenci Arhan Özgür, Bugün ilk kez Sakız Adası'na gideceğiz ve tatilimize başlayıp salı günü döneceğiz. Heyecanlıyız. 10 kişilik büyük bir ekip olarak gidiyoruz. Aramızdan 7 kişinin yeşil pasaportu var, üçümüzün yok. O yüzden olmayanlar kapıda vize uygulamasına dahil oldu. Kapıda vize rahat alınabiliyor aslında ama ilk defa deneyimlediğimiz için bizim birtakım problemler de yaşandı ama işin sonunda da halloldu ifadelerini kullandı.

YUNAN ADALARINA GİRİŞ MALİYETİ 80-90 EUROYU BULUYOR

Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos adaları için uygulamaya başlanan kapıda vize ile giriş için 60 euro vize ücreti isteniyor. 7 iş günü öncesinde evraklar gönderilirken, evrakların işleme alınması için feribot firmaları ve Yunan Gümrük tarafı da ekstra ücret talep ediyor. Böylelikle Yunan adalarına giriş maliyeti 80-90 euroyu buluyor. Ada girişlerinde 7 günlük bir konaklama süresi verilirken, vize süresi sadece giriş yapılan ada için geçerli.

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