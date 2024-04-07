Gazze'de can kaybı 33 bin 175'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeden 184 gündür devam ederken saldırılarda can kaybı da artıyor. İsrail güçlerinin, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 38 Filistinli hayatını kaybederken 71 sivil de yaralandı. Saldırıların ardından enkaz altında kalanlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 175'e yaralıların sayısının ise 75 bin 886'a yükseldiğini açıkladı.