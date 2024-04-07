Tatilin ikinci gününde de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk sürüyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
Türk baklavasının şekeri düştü
Türk baklavasının şekeri düştü
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor
Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor
Önce tespit sonra çözüm
Önce tespit sonra çözüm
Ev almak isteyenler dikkat! Müteahhitler yarışa başladı
Ev almak isteyenler dikkat! Müteahhitler yarışa başladı
Geçersiz oylar sayıldı, Kütahya'da sonuç değişmedi
Geçersiz oylar sayıldı, Kütahya'da sonuç değişmedi
Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu
Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı
Muhtar adayı evleri boyama vaadiyle seçim kazandı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
YSK Abdullah Zeydan kararının gerekçesini açıkladı
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu defnedildi
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
Erdoğan talimatı verdi AK Parti 81 ilde sokağa iniyor
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
İstanbul Sancaktepe'de aile içi tartışma kanlı bitti
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
1 kilo baklava 1000 TL'ye dayandı!
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olmasını 3 nedene bağladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Silah üretiminde sınırlama kalktı
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Yargıtay 'ağır kusur' dedi! Kadının maaşını almak boşanma sebebi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tatilin ikinci gününde de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk sürüyor

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler, tatilin 2. gününde de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 13:41, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:43
Yazdır
Tatilin ikinci gününde de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk sürüyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatili İstanbul dışında değerlendirmek isteyen vatandaşların tatilin ikinci gününde de tatil yolculuğu devam ediyor. Uçuşların yoğun olduğu özellikle öğle saatlerinde havalimanı personeli yolcuların sorun yaşamaması için ek önlemler alıyor. Güvenlik kontrollerinin ardından terminale giren yolcuların iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve valiz işlemlerini gerçekleştirmek için sıraya girişiyle kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu. Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için kendilerine ayrılan özel bölümden geçirilirken, İGA ekiplerince kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak yolcuların bu noktalardan hızlı geçişleri sağlanıyor. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler ise bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirerek, onlara yardımcı olarak yolcu kuyruklarının oluşmasının önüne geçiyor. Özellikle tatil için tercihini yurt dışından yana kullanan yolcuların fazla olması sebebiyle, yurt dışı harcı pulu veren makinelerin önünde kalabalık oluştu. Tatil için memleketine giden Ayhan Başar, "Muş Bulanık'a gidiyorum. Biletleri bir hafta öncesinden aldım herhangi bir sıkıntı yaşamadım dönüş biletimi de almıştım zaten. Allah herkese iyi bayramlar nasip etsin, ben de herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Tatil için Şırnak'a giden yolculardan Abdurrezzak Alioğlu ise, "Ailemi ziyaret etmek için Silopi'ye gidiyorum. Biletimi bir ay öncesinden aldım. Fiyatlar da otobüs biletine göre bence gayet normal" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber