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İDO'nun Seferihisar ve Kuşadası'ndan Sisam Adası'na seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na ilk seferlerini İzmir'in Seferihisar ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinden gerçekleştirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 16:18, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:19
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İDO'nun Seferihisar ve Kuşadası'ndan Sisam Adası'na seferleri başladı

İDO'nun "Ege" isimli gemisi Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan, "Akdeniz" isimli gemisi de Kuşadası Ege Port'tan hareket ederek Yunanistan'ın Sisam Adası'na toplam 422 yolcuyu taşıdı.

Sisam Adası'na Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferlerin düzenleneceği, mayıs ayında haftanın 3 günü olarak planlanan seferlerin sezon açılışıyla her gün gerçekleştirilebileceği öğrenildi.

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, yaptığı açıklamada şirketleri adına tarihi günlerden birini yaşadıklarını ifade etti.

Şirketlerinin 1987 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Marmara Denizi'nde yolcu ve araç taşımacılığı yapmak için kurulduğunu anımsatan Orhan, 44 gemi ve 35 iskelede yıllık 115 bin seferi 1200 personelleriyle gerçekleştirdiklerini aktardı.

2022 yılında Hatay-Girne seferleriyle uluslararası tecrübe kazandıklarını ifade eden Orhan, "Ege ve Akdeniz gemilerimizle toplamda 422 yolcuyla Seferihisar-Sisam ve Kuşadası-Sisam seferlerimizi gerçekleştirdik. Başlangıçta haftanın 3 günü sabah gidiş ve akşam dönüş şeklinde gerçekleşecek olan seferlerimiz, sezonda haftanın her günü sabah gidiş, akşam dönüş olarak gerçekleşecek" bilgisini verdi.

Orhan, Ege Denizi'nde farklı 3 hatla ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yaklaşık 1 saat süren Seferihisar-Sisam seferlerinin gidiş dönüş 35 avro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise 45 avro, yaklaşık yarım saat süren Kuşadası-Sisam seferlerinin ise gidiş dönüş 41 avro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise 52 avro olarak belirlendiği bildirildi.

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