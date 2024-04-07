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Cem Yılmaz'ın X hesabına ulaşmak artık paralı

Cem Yılmaz, X hesabına abone olmanın artık ücretli olduğunu açıkladı. 16 milyon 300 bin takipçisi bulunan ünlü komedyenin hesabına abone olmanın ücreti aylık olarak 38.80 TL olarak belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 16:30, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:34
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Cem Yılmaz'ın X hesabına ulaşmak artık paralı

Cem Yılmaz, bulunduğu paylaşımda; "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım. Teşekkürler X" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre Cem Yılmaz'ın bu kararı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın ücreti, aylık; 38.80 TL

Cem Yılmaz'ın ücretsiz X hesabında an itibarıyla 16 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor.

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