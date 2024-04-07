Cem Yılmaz'ın X hesabına ulaşmak artık paralı

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Cem Yılmaz'ın ücretsiz X hesabında an itibarıyla 16 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre Cem Yılmaz'ın bu kararı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın ücreti, aylık; 38.80 TL

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