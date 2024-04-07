YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı

YSK, yerel seçimlere yönelik yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Urfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları kaldırdığını duyurdu.

AK Parti'nin itirazı üzerine Urfa İl Seçim Kurulu Halfeti seçimlerini iptal etmiş ve yeniden seçim kararı almıştı. YSK, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yaptığı itirazı kabul ederek Halfeti'de seçimlerin iptal edilmesi kararını kaldırdı.

Öte yandan Siverek'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol kazanmıştı. AK Parti seçim sonucuna itiraz etmiş, Urfa İl Seçim Kurulu ise seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Öte yandan CHP'nin Nevşehir Ürgüp'te İl Seçim Kurulu tarafından alınan seçimin yenilenmesi kararına yönelik itirazı YSK tarafından kabul edildi. Ürgüp'te de seçimler yenilenmeyecek.

Bu sonuçlara göre: Yüksek Seçim Kurulu, Siverek'te Yeniden Refah Partisi'nin, Halfeti'de AK Parti'nin, Ürgüp'te ise MHP'nin seçimlerin yenilenmesi taleplerini kabul etmedi. Yani YSK; Siverek'te AK Parti lehine, Halfeti'de DEM lehine, Ürgüp'te ise CHP lehine karar oluşturdu.