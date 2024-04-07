Meteoroloji'den 2 kente 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye geneli ve Adana doğusunda sağanağın 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.