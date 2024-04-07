Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi

2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı.

Olağanüstü genel kuruldan aldığı yetkiyle karşılaşmaya A takım kadrosuyla çıkmama kararı alan Fenerbahçe, Şanlıurfa'da U19 futbolcularıyla sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise sadece 4 futbolcu bulunuyordu.

Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi.

HAKEMLER

Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yaptı

Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR'da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yaptı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

1' Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 önde

2' Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekildi

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı

Maç için en güçlü olasılık, Fenerbahçe U19 takımı sahaya çıkacak ve başlama vuruşundan bir süre sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılması.