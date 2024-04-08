İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
TFF seçime gidiyor!
TFF seçime gidiyor!
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor
Dışişleri baştan aşağı yeniden yapılandırılıyor
Önce tespit sonra çözüm
Önce tespit sonra çözüm
Ev almak isteyenler dikkat! Müteahhitler yarışa başladı
Ev almak isteyenler dikkat! Müteahhitler yarışa başladı
Geçersiz oylar sayıldı, Kütahya'da sonuç değişmedi
Geçersiz oylar sayıldı, Kütahya'da sonuç değişmedi
Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu
Hilvan ve Halfeti'den sonra Siverek'te de seçim iptal oldu
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin, "Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 07:09, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 07:11
Yazdır
İstanbul Valisi Gül'den İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklama

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber