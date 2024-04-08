İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı

Türkiye'den Ali Çelik'in haberine göre; sıfır otomobil pazarında 2023 yılı tarihi rekorlarla kapanmıştı. 2024'ün ilk çeyreğinde gelen satış verileri yine sektörün tahminlerinin üzerinde gerçekleşirken ikinci el pazarında ise taşlar yerine oturmaya başladı. Fiyatların satıcı ile alıcı arasında istikrarlı bir çizgiye gelmesiyle satışlar hızlanırken, aylık enflasyon oranında fiyat etiketleri yavaş yavaş doğru hareket etmeye devam ediyor. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuyla ilgili açıklamasında fiyatların ikinci elde aylık yüzde 3 ila 5 yükseldiğini belirterek; "Fiyatlar geçtiğimiz mayıs ayında düşmeye başlamıştı. 2024 Ocak ayıyla birlikte ikinci el pazarı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı" dedi.

İLK ÇEYREKTE FİYATLAR YÜZDE 15 ARTTI

Sene başından bu yana fiyatlarda yaşanan aylık yüzde 3-5'lik artışların neticesinde ilk çeyrek sonunda ikinci elde fiyatların yüzde 12-15 seviyesinde yükseldiğine dikkat çeken Yalçın; "Bu fiyat artışı devam edecek. Sıfır otomobil pazarındaki hareketlilik aslında benzer şekilde ikinci elde de görülüyor. Geçmişte yüksek fiyatla ikinci el otomobil satın alıp, piyasa düştüğü zaman bu duruma dayanıp aracını elinde tutanlar, şimdi satışa koyuyorlar. Dolayısıyla o satışa konulan araçların fiyatı da piyasayı yükseltiyor. Kimse ikinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor demesin, diyemez de. İkinci el araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz. Kredi musluklarının kapalı olduğu bir dönemde sıfır kilometre araç alımı neredeyse sadece nakit paraya döndü. Tabii buna ulaşamayan yaklaşık yüzde 60-70'lik kesim ikinci ele yöneldi. İkinci el daha fazla talep gördüğü konuma tekrardan yerleşmeye başladı. Para politikaları, enflasyon ve faizlerin durumuna göre yılın ikinci çeyreğinde ikinci eldeki talep daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.