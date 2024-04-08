Arsa payı karşılığı ev almak isteyenlere uyarı

Konut fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı vatandaş, ev sahibi olabilmek için yeni arayışlara girdi. Arsa sahiplerinin müteahhit firmalarla anlaşarak arsa payı karşılığı ev sahibi olmaya çalıştıklarını ifade eden Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, arsa payı ile alınan hisselerdeki risklerin fazla olduğuna dikkat çekerek "Vatandaşlarımız, 'konut alayım' derken evdeki bulgurdan da olmasın. Vekaletnameleri çok dikkatli okusunlar" dedi. Akçam, özetle şunları söyledi:

UCU AÇIK HİÇBİR ŞEYE İTİMAT EDİLMEMELİ

Gayrimenkul sektöründe yaşananlar ve yüksek fiyat artışları ev sahibi olmak isteyenleri başka seçeneklere yönlendiriyor. Türkiye ve KKTC'de arsa sahibi olanlar, müteahhit firmalarla anlaşarak arsa payı karşılığı ev sahibi olmaya çalışıyor. Arsa payı ile alınan hisselerdeki riskler fazla olduğundan dolayı teslim tarihi sözlü olarak ifade edilen hiçbir sözleşmeye kesinlikle imza atılmamalı. Sözleşme yapılırken ise tapu ve kat karşılığı sözleşme yapılmasına kesinlikle dikkat edilmeli. Ucu açık hiçbir şeye sözlü veya yazılı olarak itimat edilmemesi gerekir. Mutlaka bir hukukçudan destek alınmalı. Tapu mutlaka aranmalı, köklü firmalar öncelikle tercih edilmeli. Daire getirili arsaları almak isteyen vatandaşlarımız, imzaladıkları sözleşmeleri çok dikkatli bir şekilde kontrol edip imzalamalı.

ŞİKAYETLER ARTTI SÖZLEŞMEYE DİKKAT

Müteahhit ya da yüklenici, arsa sahibi paylaşımındaki oranı artırdığı zaman kendi paylarına düşecek dairenin payını da artırmış oluyor. Bu nedenle müteahhit ya da yüklenicinin alacakları daire sayısı ve oranı da yükselmekte. Bundan dolayı verilen vekaletnamelerde, mutlaka projede konut veya sözleşmeden kaynaklanan tüm oran artışlarına, 'yükselen oranda ortak olması' ibaresi konulması önem arz etmekte. Birçok firma bu amaçla piyasada. Odamıza bu tür firmalarla sorun yaşayanlardan çok fazla şikayet geliyor. Birçoğunun tutamayacağı sözler verdiklerine şahit oluyoruz. Bu tür firmalar hem vatandaşları mağdur ediyor, hem de bu şekilde organizasyonları yapan kişi veya firmalar sebepsiz bir zenginleşme yaşıyor.

EMRAH ÖZCAN