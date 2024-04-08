Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, meslek lisesi öğrencilerinin topluma daha faydalı olması için geçen ay Türkiye genelinde "Ben Her Yerde Varım" projesini başlattı. Proje ile öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisi kazandırılması, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin düzenlenecek etkinlikler yoluyla toplumda ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretme kabiliyetlerini ortaya koymalarına imkan sağlanması da amaçlanıyor. Kısa sürede onlarca meslek lisesi insanların hayatına dokunan projeler geliştirdi.



Kimisi depremzedelerin yardımına koştu, kimisi ihtiyaç sahiplerinin evlerini onardı. Kimisi sıfır atıkla sanat projeleri geliştirirken bazıları da fotoğraf ve kısa film çalışmalarıyla yaşadıkları bölgenin sorunlarına dikkat çekti. Adıyaman'da, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri enkaz altında kalarak engelli duruma gelen veya yaşlılıktan dolayı ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların yardımına koşuyor.



DEPREMZEDELERE DESTEK



Adıyaman'da, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri enkaz altında kalarak engelli duruma gelen veya yaşlılıktan dolayı ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların yardımına koşuyor. Proje kapsamında belirlenen kişilerin konteynerleri, öğrenci ve okul öğretmenleriyle birlikte ziyaret ediliyor. Öğrenciler burada temizliklerini yapamayan kişilerin konteynerlerini temizleyerek pırıl pırıl bir hale getiriyor. Öğrenciler aynı zamanda ihtiyaç sahibi kişilerin kıyafetlerini katlayıp, yataklarını toparlayıp bulaşıklarını da yıkıyor. Temizlikten sorumlu öğrenciler, temizlik işlerini yaptıkları sırada yemekten sorumlu öğrenciler ise Perre Uygulama Oteli'nin mutfak kısmında da yemek hazırlıyor.

EVLERDE ONARIM



Niğde'deki Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri bir ihtiyaç sahibinin evinin iç ve dış onarımını yaparak aileye teslim etti. Evin kapıları yenilendi, tüm bakım çalışmaları tamamlandı. Benzer şekilde Antalya Finike'deki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tamir işlerini üstlendi. Lavabolardan ısıtma sistemlerine kadar birçok tamirat işi öğrenciler tarafından yapıldı.

MUHTARLARDAN DESTEK



Bu yıl sonuna kadar sürecek olan projenin, her yıl yenilenmesi planlanıyor. Projenin hedefleri arasında mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesini, tanıtılması ve saygınlığının artmasını sağlamak da yer alıyor. Proje il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerince oluşturulan İl Yürütme Kurulu tarafından düzenlenecek etkinliklere katılımı artırmak ve projeden azami yarar sağlamak üzere aylık hedeflerle ilerleyecek. İhtiyaç sahibi kişiler okul-aile birliği, veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenecek.

CEYDA KARAASLAN