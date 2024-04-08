Dolar haftaya 32,01 TL'den başladı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
Altın haftaya tarihi rekorla başladı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
TFF seçime gidiyor!
TFF seçime gidiyor!
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: 9 ölü, 1047 yaralı
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
YÖK'ten 'belgesiz, koşulsuz yatay geçiş' iddialarına açıklama
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
'Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek'
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! 2 TL cepte kalabilir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar haftaya 32,01 TL'den başladı

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,0060 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 09:57, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:03
Yazdır
Dolar haftaya 32,01 TL'den başladı

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 32,0318'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 32,0060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,6630, sterlin/TL yüzde 0,3 gerilemeyle 40,4150'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına karşın, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun bankanın haziranda faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamaları zayıflattığını dile getirdi.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 48 ve temmuzda yüzde 67 ile fiyatlanmaya başladı.

Bu hafta ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirten analistler, ABD'de TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Analisteler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber