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İYİ Parti'de Koray Aydın da adaylığını açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 12:06, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:27
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İYİ Parti'de Koray Aydın da adaylığını açıkladı

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partinin 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultay kararı aldığını belirterek "Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda, genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Aydın açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyük fedakarlıklarla partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı olağanüstü kurultay kararıyla partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun."

Aydın, adaylığıyla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağını, açıklamanın yeri, tarihi ve saatinin sosyal medya hesaplarından duyurulacağını bildirdi.

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