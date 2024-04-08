Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız, Gazzeli mazlumların en güçlü destekçisidir

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
Altın haftaya tarihi rekorla başladı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
TFF seçime gidiyor!
TFF seçime gidiyor!
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
Kiracı yüzde 25'ten fazla yapılan zammı geri alabilir mi?
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Erdoğan yerel seçimlerin ardından yol haritasını çizdi
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
Okullardaki eğitimin niteliğini ölçecek uygulama: ABİDE
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
3 ayda 9 şirket halka arz edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız, Gazzeli mazlumların en güçlü destekçisidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 14:09, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:08
Yazdır
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız, Gazzeli mazlumların en güçlü destekçisidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Filistin ve Kudüs meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçek olduğunu kaydetti. Çelik, Cumhurbaşkanı 7 Ekim'den bugüne Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegane lider olduğunu ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanımız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür. Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir. Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber