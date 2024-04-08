CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimin ardından hem ses tellerinden hem de gözlerinden operasyon geçirdi. CHP'den Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 16:05, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:05
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in ses tellerinin ardından gözlerinden bir operasyon geçirdiği basına yansımıştı. CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Özel'in 5 Nisan'da ses tellerinden, dün ve bugün ise (7-8 Nisan) gözlerinden operasyon geçirdiği belirtildi.
CHP açıklaması şöyle:
* Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir.