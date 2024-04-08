Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı

Ekipler, aralarında silahla tehdit, özel belgede sahtecilik ve kadına karşı basit yaralama, uyuşturucu kullanmak suçlarından aranan şüphelilerin de olduğu 26 kişiyi yakaladı.

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