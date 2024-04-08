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Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

CHP lideri Özgür Özel'in Sabah gazetesine verdiği röportaj ses getirdi. Özel, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşurken, "Şu anda takımda iki forvet var... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 17:57, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:52
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Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a konuştu. Özel, Ramazan Bayramı için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyleyerek, "En sert muhalefet olacağız, fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz" dedi. CHP lideri, "Erdoğan'dan randevu isteyeceğini ifade ederek "Nereye randevu verirse orada görüşeceğim. Ve bu ülkenin meselelerini çözeceğiz" diye konuştu.

Özgür Özel'in röportajdan öne çıkan sözleri şöyle:

* Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli.

* Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, 'Bırakın ben atacağım' demez... En formda oyuncusuna attırır. Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar...

* Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak. Türkiye'de hepimize yetecek, hizmet edebilecek birçok mevki var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine için Özel şunları söyledi:

* Aramızda kelimenin tam anlamıyla bir kardeşlik hukuku var... Bir arkadaşlık hukuku var... Çünkü ikimiz de aynı şeye inanmış durumdayız... Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidar yapmak. Bunun için kime sorumluluk düşerse düşer... Kime fedakarlık düşerse düşer.

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