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Karısına kurşun yağdırıp 'Bu yaştan sonra hapis yatamam' dedi

Samsun'da bir adam boşanmak istemeyen karısına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, "Ben bu yaştan sonra hapis yatamam" diyen 70 yaşındaki adam ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 18:21, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:22
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Karısına kurşun yağdırıp 'Bu yaştan sonra hapis yatamam' dedi

Dün 70 yaşındaki İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldız Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Yaralı kadın, yapılan ameliyatın ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"BU YAŞTAN SONRA HAPİS YATAMAM"

Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz'ın evine gittiğini öğrenen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Topraklık Sokak'taki adrese gitti. 2 katlı evin ikinci katında pencerede başına silah dayayan İsmail Yılmaz, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Ben bu yaştan sonra hapis yatamam" diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi ise İsmail Yılmaz'ın çene altından girerek kulak kısmında çıktı. Yaralanan İsmail Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Yılmaz, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İsmail Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bafra'ya getirildi. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi.

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