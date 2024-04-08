Bolu'da sunta fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sunta fabrikasının ham madde silosunda meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 19:20, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:12
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki sunta fabrikasının ham madde silosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle işçiler Ertan E. (46), Ömer D. (50) ve Onur D. (39) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Onur D, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçiler ise Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülen patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.