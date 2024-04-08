Mehmet Öntürk'ten YSK'nın kararına ilk yorum

31 Mart Yerel seçimlerinde Hatay'da Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk sandıktan zaferle çıkmış ve geçtiğimiz günlerde mazbatasını almıştı. Hatay'da sandık sonuçlarına itiraz eden CHP, YSK'ya başvuruda bulunarak seçimlerin yenilenmesini istedi. Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'la ilgili kararını bugün açıkladı. YSK, CHP'nin talebini reddetti. Karar sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk açıklamalarda bulundu.

Mehmet Öntürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

HATAY'IMIZ KAZANDI

"Evet öncelikle Hatay'ımız kazandı. Bugün YSK hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz" Hatay'ımızın birlik beraberliğini sağlayarak, tarihimizle, kültürümüzle bu kadim şehri el birliğiyle ayağa kaldıracağız.

Tabii seçimi kaybetmenin duygularıyla maalesef duygusal hareket eden CHP yöneticileri, belediye başkanı ve avanesi vardı.

31 Mart akşamı sandıklarda biliyorsunuz seçim kurulunun bir heyeti var. Sandık kurulu başkanları var, başkan yardımcısı var.

CHP SANDIK BAŞINDA İTİRAZ ETMEDİ

Biz bu seçimi üç bin küsur oyla aldık. Daha sonra maddi hatalar olan birkaç ilçede bu tutanakların ıslak imzalı tutanakların toplamında birkaç hata yapılmış. Bunlar da düzeltilmiş ve seçim artık neticeye bindirilmiş. Sandık başlarında herhangi bir itiraz olmamış. Sadece Reyhanlı'da bir sandıkta veya iki sandıkta muhtarlıktan dolayı itiraz olunmuş, sayılmış, bir sorun yok. Belen'de bir sandıkta yine muhtarlıklardan dolayı bir itiraz sayılmış. Herhangi bir sorun yok.

SEÇİMİ KAYBETTİKLERİNİ ANLAYINCA İTİRAZ ETTİLER

Daha sonra bunlar 15 ilçede seçimi kaybettiklerini anlayınca itiraz ediyorlar. Samandağ ilçesinde itiraz kabul olundu gibi bir algı var. Ama burada şöyle bir şey var. Orada hakim ve üyeler reddediyor. 'Bu usulsüz yaptığınız' diyor, bizim orada temsilcimiz yok. TİP'in, CHP'nin, DEM'in ve İYİ Parti'nin temsilcileri var. Çünkü bizim yeterli oyumuz Samandağ'da olmadığı için temsilci gönderemiyoruz kanun gereği. Dörde üç bir şekilde karar çıkıyor. Bu karar sandıkların yeniden açılıp sayılması kararı değil, itiraz ediliyor. Biz bunu ile taşıdık, reddetti. YSK'ya taşındı, YSK da bunu reddetti. Buna istinaden de bizim mazbatamız cumartesi günü verildi iş hakimliği tarafından."