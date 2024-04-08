Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 20:58, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 20:59
R.A. idaresindeki otomobil ile M.B. yönetimindeki otomobil,Yozgat- Ankara kara yolunun Çakırhacılı köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.