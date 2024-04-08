Nazımiye'nin yeni başkanı, 29 yıl önce PKK'lıların öldürdüğü belediye başkanının oğlu oldu

1984 yerel seçimlerinde Erdal İnönü liderliğindeki SODEP'ten Nazımiye Belediye Başkanlığı'na seçilen Kemal Tekin, 1989 yerel seçimlerinde ise SHP'den belediye başkanı oldu. İki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra SHP'den istifa ederek 1994'teki yerel seçimlere bağımsız aday olarak giren Tekin, 3'üncü kez belediye başkanlığına seçildi. Başkan Tekin, 7 Nisan 1995'te evine giren PKK'lı teröristler tarafından ailesinin gözleri önünde öldürüldü.

Kemal Tekin'in oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Nazımiye Belediye Başkan Adayı oldu. Ali Emrah Tekin, seçimde aldığı yüzde 53,8 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alan Tekin göreve başladı.

ALİ EMRAH TEKİN KİMDİR?

Ali Emrah Tekin, 1983 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğdu. İlkokulu Nazımiye'de, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamlayan Tekin, Munzur Üniversitesi'nde harita ve kadastro alanında eğitim gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Tunceli'de göreve başlayan Tekin, 2021'de Nazımiye Milli Emlak Şefliği ve Nazımiye Köyleri Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünde görev aldı.