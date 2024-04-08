İstanbul'da trafikte baltalı saldırı
İstanbul Güngören'de trafikte yol verme nedeniyle tartışan iki sürücüden biri, diğerinin kafasına baltayla vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 21:47, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 21:49
İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddialara göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı.
Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu
Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.