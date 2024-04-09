Paran olsa bile kiralık araç yok!

Bayramı arabasız geçirmek istemeyenler kiralama şirketlerine akın etti. Ancak kiralama işini son güne bırakanlar ya araba bulamadı ya da yüksek fiyata razı olmak zorunda kaldı. Küçük işletmeler geçen hafta başında rezervasyonlarını kapattı. Ancak büyük filo şirketleri hala müşterilerin taleplerine cevap vermeye çalışıyor.

Büyükşehirlerde kiralık araç bulmak Anadolu'ya göre daha zor. Özellikle havalimanlarında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk fiyatlara da yansıdı. Ayrıca kiralama kriterleri de arttı. Örneğin mart ayında günlük 1.500 liradan kiralanabilen düz vites bir sedan aracın fiyatı, bayram döneminde 3.000 liraya çıktı. Ayrıca 1 gün için kiraya verilebilen araçlar, bayram diye minimum 3 gün kiralama şartıyla ilana koyuldu.

30 BİN LİRAYI BULUYOR

Kiralık araçlara kilometre şartı da getirildiği görüldü. Şirketten şirkete değişmekle birlikte araçların günlük 500 kilometre şartı bulunuyor. Fiyatlar ise günlük 2.000 liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da oto kiralama işi yapan Serdar Özel gazetemize yaptığı açıklamada "Bu bayram da yoğunuz. Ancak bu bayram araçlar daha hızlı tükendi. 24 aracımızı geçen hafta kapattık. Bayramlarda çoluk çocuk toplu taşımada zor seyahat ettiği için insanlar kiralamayı tercih ediyor. Araç satın alamayan kiralıyor" dedi. Büyük filo şirketlerinin hala müşterilerine araç bulabildiklerini söyleyen Özel "Çok talep geldiği için, bizde olmayan arabayı başka şirketten kiralayıp müşterimize verdiğimiz de oluyor" diye konuştu.

2.000 LİRADAN BAŞLIYOR

En iyi işi bayram döneminde yaptıklarını belirten Özel "Bu yoğunluk fiyatlara yansıyor. Açıkçası bayram öncesi günlük 1.500 lira olan araç bayramda 3.000 liraya kadar çıkıyor. Bu arz-talep meselesi" ifadesini kullandı.

En fazla dizel, otomatik, sedan araçların tercih edildiğini dile getiren Özel "Bugün en uygun fiyatlılar B sınıfı, hatchback düz vitesler. 2.000 liradan başlıyor. Ardından düz vites sedanlar var, burada da fiyatlar 2.000 - 2.500 lira civarında. Dizel otomatik sedanların günlüğü 3.000 TL'den başlıyor. D sınıfı araçlarda ise 3.500 lirayı görmek mümkün. SUV segmentinde alternatif çok. 3 bine de var, 40 bin liraya da" şeklinde konuştu. Serkan Özel, büyük ailelerin panelvan minibüs istediğini kaydetti.

GÜNLÜĞÜ KADAR KAPORASI DA VAR

Araç kiralamada bazı şartlar olduğunu ifade eden Serkan Özel şunları söyledi: "Bayramda minimum 3 günlüğüne araç verebiliyoruz. Çünkü 1 gün kiralayıp getirdiğinde bayramın 2. günü araba elimizde kalıyor. Ayrıca araçlarda kilometre şartı da koyuyoruz. 5 gün için 2.500 kilometre şartımız var. Şayet limit aşılırsa her 500 kilometrede 1 günlük ücret talep ediliyor. Ayrıca müşterilerimizden günlük araç bedeli kadar kapora da alıyoruz."

DOLANDIRICILARA SAKIN KANMAYIN!

Dolandırıcılık olaylarının sıklıkla yaşandığına değinen Serkan Özel "Bayramı fırsat bilenler, sahte ilanlarla insanları ağlarına düşürüyor. Vatandaşlar buna mutlaka dikkat etsin. Şirketi iyi araştırsın. Şirket ismini internetten aratsın, yorumlarına baksın. Dolandırıcılar ağırlıklı olarak 'arabalar tükeniyor, kapora gönderin' yalanıyla vurgun yapıyor. Kurumsal şirketlere güvenmek lazım" uyarısı yaptı.

KAAN ZENGİNLİ