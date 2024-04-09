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Pençe Kilit'te yeni aşama

Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını bitirmesi hedeflenen Pençe Kilit'te yeni aşamaya geçildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre sınır ötesi harekata katılacak birliklerin konaklayacağı konteynerler Hakkari'nin Şemdinli ilçesine ulaştı. Temizlik harekatında Suriye'deki birliklerin de görev alması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 08:22, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 08:08
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Pençe Kilit'te yeni aşama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çemberi tamamlayacağız" çıkışının ardından PKK'yı bitirmeye yönelik stratejilerden biri olan Pençe Kilit Operasyonu'nda yeni bir aşamaya geçiliyor. Harekata yönelik tüm hazırlıklar devam ederken, en seçkin komando birliklerinin bölgeye intikaline yönelik çalışılıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, harekata katılacak birliklerin konaklaması için ayarlanan ilk 'konteyner'ler Şemdinli'ye ulaştı. Birliklerin Şemdinli'de birleşmesinin ardından oradan da Irak'ta yapılacak olan sınır ötesi harekata katılması planlanıyor.

KOMANDOLAR TAKVİYE EDİLECEK
Güvenlik uzmanları bu yapılan çalışmaların harekatın başlayacağının ilk işareti olarak yorumladı. Türkiye'nin Irak sınırında terör tehdidinin bitmesi için başlatılacak olan harekat öncesi Suriye'deki komandolardan da takviye alınması, Suriye'deki üs bölgelerinde görevli komandoların Irak operasyonuna katılması bekleniyor. Suriye'deki komando birliğinin yanı sıra önümüzdeki günlerde de 2 ayrı komando birliğinin de Pençe Kilit Harekatı'na katılması bekleniyor.

3 YENİ BİRLİK GELECEK
Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; yeni gelecek 3 birliğin mevcut terör örgütünün kontrolünden alınan tepeleri tutması ve tepelerdeki komando unsurlarının ise operasyonu ilerleteceği öğrenildi.

BU YIL BİTECEK
Türkiye bu yıl içinde Pençe Kilit Harekatı'nı kesin olarak tamamlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, hedeflenen bölgelere girilerek kilit kapatılacak. PKK'lı teröristlerden arındırılmış hudutlar, daha güvenli hale gelecek.

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