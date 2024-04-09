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Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

"Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi" sorusu gündemdeki yerini koruyor. TCMB'nin geçtiğimiz günlerde, hükümete gönderdiği mektupta yer alan asgari ücrete tek zam vurgu dikkat çekti. Son günlerde tartışılan başlıklardan biri olan "asgari ücrete ara zamla" ilgili Sabah yazarı Dilek Güngör tahminini paylaştı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi?

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 09:00, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:31
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Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücret ocak ayından itibaren net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyor. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak. Asgari ücrete ara zam gündemi ise son günlerde tartışılan başlıklardan biri.

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde, 2023 yılı enflasyon hedefi tutmadığı için kanun gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mektup gönderdi. Metinde asgari ücrete ilişkin tek zam vurgusu dikkat çekti. Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde "asgari ücrete ara zam gelir mi?" sorusunu tartışarak tahminini paylaştı.

Asgari ücrete yeni zam var mı?

Güngör yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Peki bu asgari ücretin artmayacağı anlamına gelir mi?

Son günlerin en çok tartışılan konusu bu.

Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var.

Neden mi?

Çünkü iyi senaryoya göre, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 69'la zirve yapacak. Sene sonunda TCMB'nin öngördüğü seviyelere yakınsayacak. Kötü senaryoda ise mayısta yüzde 75'leri görebilir.

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek?

İş dünyasının son açıklanan enflasyon verileri ve beklenen öngörüleri dikkate alarak şimdiden bilançolarına bir ara zam bütçesi eklemeye başladığını biliyorum. Özellikle sanayici ülkede ara eleman sıkıntısı varken nitelikli işgücünü kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de ara zam formülüne kapıyı açık bırakıyor.

Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik yaratır, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç. Açlık sınırındaki bir asgari ücretlinin enflasyon yaratma ihtimalini nedense kafam almıyor!"

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