İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Bayram Müjdesi! %0 Faizli 25.000 TL!
Bayram Müjdesi! %0 Faizli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
Altın fiyatları yeni rekora yakın
Altın fiyatları yeni rekora yakın
İsrail'e ihracat kısıtlaması
İsrail'e ihracat kısıtlaması
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız
'Şimşek yasaları' ile kamu tasarruf edecek
'Şimşek yasaları' ile kamu tasarruf edecek
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın fiyatları yeni rekora yakın

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 760 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 09:51, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:56
Yazdır
Altın fiyatları yeni rekora yakın

Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 405 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 760 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 354 dolar seviyesinin test ederek rekor yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 344 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber