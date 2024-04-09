Meteoroloji'den iki il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Malatya ve Elazığ çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.