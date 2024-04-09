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İkinci üniversiteyi okuyan Aylin, 25 yıllık muhtarı devirdi

ANKARA'da inşaat mühendisliğini bitirip, şu an yerel yönetimler bölümü okuyan Aylin Hasret Otlu (27), 5 bin 200 nüfuslu Metin Oktay Mahallesi'nde 25 yıllık eski muhtarın da aralarında bulunduğu 3 erkek adaya karşı seçimi kazandı. Otlu, "Mahallemizi birlikte yöneteceğiz. Sokaklarımıza ve caddelerimize 2'şer 3'er kişilik mahalle komiteleri kuracağız. Akşam karanlığında sokakta arkasına bakarak hiçbir kadınımız yürümesin istiyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 11:44, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:58
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İkinci üniversiteyi okuyan Aylin, 25 yıllık muhtarı devirdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2021 yılında mezun olan Aylin Hasret Otlu, bir süre fotoğrafçılık yaptı. Daha sonra arkadaşlarının tavsiyesi ile muhtarlık seçimine girmeye karar veren Otlu, önce sınava girerek, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nü kazanıp, kayıt yaptırdı. 1'inci sınıf öğrencisi olan Otlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara'nın en Çankaya ilçesinde oturduğu 5 bin 200 nüfuslu Metin Oktay Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Aylin Hasret Otlu, 25 yıllık eski muhtar Yüksel Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 erkek adaya karşı seçimi kazandı. 2 bin 800 geçerli oyun 1228'ini alarak seçilen Otlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

Aylin Hasret Otlu, arkadaşlarının teşvikiyle muhtarlık seçimine girdiğini söyleyerek, "Arkadaşlarım sosyal ilişkilerimin iyi olduğunu söylediler. Tek kadın aday bendim. Seçim sürecinde yaşımdan dolayı biraz sıkıntı yaşadım. Zorlandığım tek nokta o oldu. Mahallelinin kapısını çaldık, hepsi çok güzel karşıladılar. Çok sıcak karşıladılar. Evlerinin kapısını çaldığımız insanların aslında bir yerde hikayelerini de dinledik. Muhtarlığımız parkın içinde. Parkımıza gelen vatandaşları dinleyerek, paylaşarak, bölüşerek geçireceğiz. Onların taleplerini dinleyip, çözüm bulacağız. Sokaklarımıza ve caddelerimize 2'şer 3'er kişilik mahalle komiteleri kurmayı düşünüyoruz. İnsanlar yönetime katılsınlar istiyoruz. Mahalleyi muhtar yönetmez, mahalleli muhtarı yönetmeli. Akşam karanlığında sokakta arkasına bakarak hiçbir kadınımız yürümesin istiyoruz. Hiçbir genç arkadaşımız arkasına bakarak yürümesin istiyoruz. Ben 'hep beraber yönetiyoruz' diyorum" dedi.

Otlu, kadınlardan büyük destek gördüğünü söyleyerek, "Bir işe başlama cesareti gösteriyorsanız onu kesinlikle bitirebilirsiniz. Ben inşaat mühendisiyim, aynı zamanda fotoğrafçılık yapıyorum, aynı zamanda muhtarım. Hepsinin de kararını ben kendim vermiştim. Hepsini de yaparken 'senin işin o değil' dediler. Risk almaktan korkmayın, kadınlarımız risk almaktan korkmasınlar. Her alanda varız, her alanda da var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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