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DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi maçları önce saldırı tehdidi!

Terör örgütü DAEŞ, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçları öncesi saldırı tehdidi yaptı. Örgüt; İngiltere'den Emirates, Fransa'dan Parc de Prince ve İspanya'dan Metropolitan Arena ile Santiago Bernabeu stadyumlarına 'Hepsini öldür' ifadeleriyle terör tehdidinde bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 14:57, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:14
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DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi maçları önce saldırı tehdidi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün ve yarın oynanacak. Bu önemli organizasyonda yaşanacak çeyrek final heyecanı öncesi terör örgütü DAEŞ'ten tehdit mesajı geldi. Örgüt, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak İngiltere'den Emirates, Fransa'dan Parc de Prince ve İspanya'dan Metropolitan Arena ile Santiago Bernabeu stadyumlarına ilişkin saldırı tehdidinde bulundu.

Terör saldırısı tehdidi için paylaşılan görselde 'Hepsini öldür' ifadeleri kullanıldı.

İspanya Hükümeti önlemleri artırdı

İspanya Hükümeti de bu tehdit sonrası Real Madrid - Manchester City ve Atletico Madrid - Borussia Dortmund müsabakaları için üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu. Her iki karşılaşma da yüksek riskli ilan edilirken, mücadelelerde 3 binden fazla güvenlik personelinin görev alacağı aktarıldı.

Ayrıca söz konusu maçlar için Madrid'e 8 bin civarı İngiliz ve Alman taraftarın gelmesinin beklendiği dile getirildi.

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