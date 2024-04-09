Mezarlıklarda arife günü yoğunluğu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

Kabir ziyaretlerinde, hüzünlü anlar yaşandı.

AA muhabiri Burak Milli'nin mezarına ziyaret

Depremde İskenderun ilçesindeki evinin enkazından 9 Şubat'ta eşi Ayşen Milli ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile cansız bedeni çıkartılan Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabri de ziyaret edildi.

Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Güzüküçük, oğlunun mezarına çiçek bırakarak dua okudu.

Milli'nin kız kardeşi Deniz Güngör ile teyzesi Zeliha Gözüküçük de kabir başında dua etti.

Burak Milli'nin cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda, eşi ve kızının cenazeleri ise Adana'da toprağa verilmişti.

Adana'da depremde yakınlarını kaybedenlerden mezarlık ziyareti

Adana'da depremde hayatını kaybedenlerin aileleri, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda mezarlıklara çiçekler bıraktı.

Aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Nesimi Çakmak, depremde halası, kuzeni, kuzeninin eşi ve kuzeninin çocuğunun kaybettiğini söyledi.

Yakınlarının mezarına bayram ziyaretine geldiğini ifade eden Çakmak, "Yasin okuduk, geçmişlerine rahmet eyledik. İnşallah Allah cennetiyle karşılar, cennetiyle muamele eder. Deprem şehitleri oldular, onları ziyaret ettik. Cümle geçmişlerimize de depremde kaybettiğimiz tüm şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Hepsine rahmet diliyorum." diye konuştu.

Osmaniye'de Deprem Mezarlığı'na hüzünlü ziyaret

Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde Deprem Mezarlığı'na gidenler, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarları temizledi.

Bazı vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında dua okurken hüzünlü anlar yaşadı.

Depremde yaşamını yitiren çocukların mezarlarına, yakınları tarafından şeker ve çikolata bırakıldı.

Edirnekapı Şehitliği'nde yoğunluk

İstanbul'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirlere karanfil bırakıp Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlikte görevli jandarma personeli de ailelere başsağlığı diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mezarlığa gelen ailelere, lokum ve kolonya ikramında bulundu, karanfil verdi.

Edirnekapı Şehitliği, arife gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.

Her cuma oğlunun mezarını ziyaret ediyor

Ankara'da 2011'de eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Müslüm Taşçı, 2011'den beri her gün aynı acıyı yaşadığını söyledi.

Haftanın en az üç günü mezarlıkta olduğunu belirten Taşçı, yetkililerden, oğlunun isminin Güngören'de okuduğu ilkokula verilmesini istedi.

Hakkari'de 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in babası Kani Gürel, oğlunun vefatından beri her cuma mezarlık ziyareti yaptığını anlattı.

Oğlunun mezarını ziyaret etmek için memlekete gitmediklerini belirten Gürel, "Memlekete gidemedik, küser, darılır bize annem, babam gelmedi diye. Oğlumuzla koştuk. Allah razı olsun. Kendisi bizi yüceltti, onurlandırdı. Şehit kendisi, baş tacımız. Çok nazik bir insandı. Şehit olacağı belliydi zaten. Kendisi bizi hiç üzmedi... Kendisinden ne incindik ne darıldık. Zaten çocukluğundan beri 'Baba ben şehit olacağım.' diyordu. En son gitti, şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 1995'te şehit olan Jandarma Komando Er Ahmet Üvenç'in kardeşi Erkan Üvenç, "Bizler yine her bayram olduğu gibi burada, ailemizle beraber ağabeyimizin yanındayız. Biz aileler için buruk bayram geçiyor böyle zamanlarda. Haftada en az bir iki kez burada bulunuyoruz. Ziyaret ediyoruz. Manevi olarak kendimizi mutlu, huzurlu hissediyoruz, burada olduğumuz zaman" dedi.

Ahmet Üvenç'in annesi Penpe Üvenç ise oğlunun, askerliğinin bitmesine bir hafta kala şehit olduğunu söyledi.

Elazığ

Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret eden aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.

Mezarlık ziyaretinden dolayı zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

Asri Mezarlık'ta mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlardan Mehmet Şanlı, her dini bayramda olduğu gibi bu bayramda da yakınları için kabirleri başında dua ettiklerini belirterek, "Bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim. Babamın kabrini ziyarete geldik, mezarın temizliğini yaptık, su döktük, dua ettik." dedi.

Ali Rıza Yılmaz ise sadece bayramlarda değil, buldukları her fırsatta yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sakarya

Sakarya'da Ramazan Bayramı arifesinde kentteki mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor. Arife günü dolayısıyla Serdivan Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bartın

Bartın'da Ramazan Bayramı arifesinde kentteki mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor. Arife günü dolayısıyla Şehitlik ve Halatçıyaması Asri Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Düzce

Düzce'de Darıcı Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa şehit aileleri ve gaziler katılarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.