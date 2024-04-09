YSK bugünkü itirazları karara bağladı

BBP Erzurum İspir ilçesi için oyların yeniden sayılmasını talep etti.

CHP, Yerköy'de seçimin yenilenmesi için itiraz etti.

Yerel seçim bitti ama itiraz süreci devam ediyor. Seçim sonuçlarına itirazlar sırasıyla; ilçe, il seçim kurulları ve YSK'ya yapılıyor.

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