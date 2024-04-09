İstanbul'da 5 katlı binada balkon çöktü

Sesleri duyan mahalle sakinleri ve esnaflar olay yerine koştu.

Çökme sırasında balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk da balkon ile birlikte aşağı düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net